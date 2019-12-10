В психбольнице на Днепропетровщине группа пациентов установила «свой контроль» и насилует других подопечных, - адвокат

Адвокат Олег Григорьев заявил об ужасных условиях содержания пациентов в Стародобровольском психоневрологическом интернате на Днепропетровщине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, подопечные закрыты в себе, запуганы и бегут из заведения.

«Я впервые вижу интернат, в котором из 300 подопечных – 17 беглецов… В коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки. Мимо снуют другие подопечные, чья одежда в испражнениях и которые ждут по несколько часов, пока аж две санитарки накормят 47 лежачих больных, большинство из которых не могут себя самостоятельно обслуживать… Подопечные своим видом скорее напоминают дворняг-доходяг в собачьем приюте – заброшенные и с пронзительным обездоленным взглядом. Только представьте себе: большинство из них на весь день сгоняют в маленькие помещения с телевизором, где те проводят все свое свободное время, сидя на скамьях или лежа на холодном полу», - рассказал адвокат.

По его словам, в интернате нет ни социализации, ни программы реабилитации, а медосмотр проводился 6 лет назад.

«Санитарки в учреждении, предвкушая власть, играют в врачей-психиатров и по своему усмотрению решают, кого изолировать за решетку, а кого связать. Уже много лет смирительные рубашки запрещены, но здесь их заменяют подручными средствами».

«Но самым шокирующим стало то, что в этом интернате группа подопечных установила свой контроль и постоянно насилует других больных. Администрация просто закрывала на это глаза. Представьте себе, каково это, когда тебя бьют, периодически насилуют и никто не может тебя защитить. Нравы один в один как в «черных» и «красных» тюрьмах, в которых «актив» и администрация управляют всем заведением», - сообщил адвокат.

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль на своей странице в Facebook ранее сообщал, что на территории Стародобровольского психоневрологического интерната работают правоохранительные органы, которые устанавливают факты и скоро дадут объективную оценку событиям.

«По официальным результатам от полиции местные власти создадут временную областную комиссию, которая будет заниматься ситуацией. По словам местных властей, ранее никаких жалоб на этом интернат не поступало», - заявил Коваль.

Напомним, что ранее на Николаевщине психоневрологический интернат незаконно сдал в аренду участок земли.