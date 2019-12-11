Суд отказался выпустить из-под стражи Богомяткова, обвиняемого в убийстве в Николаеве дальнобойщика и нападении на спортсмена

Юрий Богомятков (фото - архив) Херсонский апелляционный суд 10 декабря отказался выпускать обвиняемого в двух преступлениях жителя Николаева Юрия Богомяткова.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Как известно, Богомятков является обвиняемым сразу в двух делах – об убийстве дальнобойщика Олега Шевчука и нападении на николаевского спортсмена.

Адвокат Богомяткова Ольга Разумовская подала в апелляционный суд жалобу, в которой отмечала, что ее клиент уже около года и семи месяцев находится под стражей. При этом она отмечала, что суд продлевает ему меру пресечения, хотя ряд озвученных прокуратурой рисков, по ее мнению, уже уменьшились или исчезли. Также она уверяла суд в крепких социальных связях Богомяткова.

В прокуратуре настаивали на продолжении ареста для обвиняемого из-за угрозы, что более мягкая мера пресечения не сможет обеспечить необходимое процессуальное поведение подсудимого.

В итоге коллегия судей, в составе Игоря Калиниченко, Юрия Гемма и Ольги Калиной, оставила в силе решение Центрального райсуда Николаева о содержании Богомяткова под стражей.

Напомним, что ранее Богомятков проявлял свою позицию относительно суда тем, что перерезал себе руки и горло, а на следующее заседание приехал из СИЗО с зашитым ртом. Также он нецензурно выражался в адрес прокурора, отказывался ехать в суд, рвал свою негативную характеристику и тому подобное. В начале 2019 года Богомяткову опять позволили пронести в здание суда острый предмет, и он снова пытался порезать вены.