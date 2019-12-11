Николаевец напал на патрульных, которые оформляли на него админпротокол за вождение в нетрезвом виде – суд отправил его под домашний арест

Николаевская полиция сообщила о подозрении мужчине, который в нетрезвом состоянии напал на патрульных, оформлявших на него админпротокол.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Ночью 7 декабря на проспекте Центральном наряд патрульных полицейских остановил автомобиль «Volkswagen Golf» под управлением 29-летнего николаевца.

Во время общения правоохранители обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Мужчина отказался, а когда патрульные начали составлять административные материалы по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, начал вести себя агрессивно и внезапно напал на полицейских, ударив их по голове.

С места происшествия злоумышленника доставили в Центральный отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Центрального ОП было начато уголовное производство по части 2 статьи 345 («Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей»). За совершенное уголовное преступление задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленнику уже объявили о подозрении в совершении преступления и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, как в Николаеве патрульные остановили «Daewoo» и заподозрили подделку документов у водителя – мужчина битой разбил стекла своего авто.