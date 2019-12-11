Дело некачественных бронежилетов: Апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест николаевского полковника

В Киеве апелляционный суд во вторник, 11 декабря, облегчил меру пресечения заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Почтаренко, одному из подозреваемых в уголовном производстве о закупке некачественных бронежилетов, назначив ему круглосуточный домашний арест.

Об этом в Facebook сообщила Ольга Малярчук.

Отметим, что до работы в Минобороны Почтаренко был командиром 3-го батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. 13 ноября Печерский райсуд Кивева отправил Почтаренко под арест на два месяца с возможностью внесения залога 76 миллионов 840 тысяч гривен.

Как известно, ГПУ сообщила о подозрении в совершении этого преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.

По версии следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» в количестве 11 тысяч на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще одному выходцу из Николаевской области - первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Витальевичу Почтаренко. Другими подозреваемыми являются заместительница Марченко Ольга Юрьевна Капинус, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

Как известно, Марченко ранее служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Центр развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ подполковник 79-й ОАЭМБр Дмитрий Марченко возглавил в 2015 году. В мае 2019 года, перед выборами Президента, тогдашний глава государства Петр Порошенко присвоил Марченко звание генерал-майора.

Напомним, что ГБР проводило массовые обыски в рамках расследования этого уголовного производства в июне этого года. Кроме Марченко, следователи в частности пришли с обысками к замминистра обороны Олегу Шевчуку, который курирует тыловое, вещевое и квартирное обеспечение ВСУ, а также у советника экс-министра обороны Полторака Юрий Бирюкова, который с начала 2016 года до середины 2017 года руководил Николаевской облячейкой партии БПП.

После обысков в ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.