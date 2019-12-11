Российские спецслужбы заявили о задержании сторонника «Правого сектора», который якобы собирался устроить теракт в Мурманске

ФСБ России заявила о задержании гражданина РФ, якобы сторонника «Правого сектора», который по их информации собирался устроить теракт в Мурманске.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ

Так, ФСБ РФ заявила, что пресекла деятельность яковы сторонника «Правого сектора», который по ее информации готовил террористический акт у здания органов местного самоуправления г. Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства.

«10 декабря 2019 года в г. Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России, 1983 г.р.» - сказано в сообщении.

Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации - приготовление к террористическому акту.

Напомним, в оккупированном Крыму задержали россиянку, подозреваемую в шпионаже для украинской разведки