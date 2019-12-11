В Николаеве суд не смог приступить к рассмотрению дела Багирянца, расстрелявшего семейную пару – по заявлению адвоката отвели коллегию

В Ленинском районном суде Николаева по заявлению адвоката отвели коллегию судей, которая должна была рассматривать обвинение относительно Герасима Багирянца в производстве об умышленном убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Коллегия судей Ленинского районного суда г. Николаева в составе: председательствующего - судьи Кирильчука Олега Игоревича, судей: Румянцевой Н. А. и Коваленко И. В., в судебном заседании, состоявшемся сегодня 11.12.2019, удовлетворил ходатайство защитника обвиняемого об отводе коллегии судей», – говорится в сообщении.

После отвода уголовное производство будет передано в аппарат суда для замены судей.

Как известно, днем 30 января в Николаеве возле Ленинского районного суда, который расположен в здании бизнес-центра «Космос Плаза» произошло двойное убийство – семейную пару расстреляли из охотничьего самозарядного ружья. Позже стало известно, Багирянц был должен убитым 2,5 миллиона гривен. Он занял у семейства Беловых из Одессы эту сумму денег, а в качестве залога предоставил два жилых дома. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям и еще одно женщине. Из-за этого Михаил Белов обратился в суд, который выиграл. Также выяснилось, что Герасим Багирянц и супруги Беловы были дальними родственниками.

1 февраля Центральный райсуд избрал Багирянцу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

24 октября обвинительный акт по делу об убийстве двух человек возле здания Ленинсикого райсуда передали в этот же суд.

Отметим, что 25 октября в суде прошло подготовительное заседание. Двое судей, Губницкий и Кирильчук, подали тогда самоотвод.

Судья Губницкий подал заявление о самоотводе в этом деле, поскольку сразу после преступления как судья-спикер давал комментарии СМИ, где хоть и не называл Багирянца преступником, но говорил о совершении такого убийства. А Кирильчук после выстрелов видел человека с ружьем и вызвал полицию, а также описал правоохранителям подробно человека, который был с оружием. При этом адвокат не возражал против того, чтобы они состояли в коллегии. В итоге тогда Кирильчука суд оставил в коллегии, а Губницкого заменила судья Надежда Румянцева.