«Заражал компьютеры оппонентов вирусом и видел их карты»: В Дании покерного профессионала приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество

Известный профессиональный игрок в покер Питер Джепсен осужден за компьютерную кражу, связанную с мошенничеством в онлайн-покере. Датчанин был признан виновным и приговорен к четырем годам тюрьмы.

Об этом сообщает «PokerTube»

Судебный процесс продолжался в течении пяти лет. Питера Джепсена обвинили в мошенничестве в течение шести лет. Он действовал по изощренной схеме: катался на офлайн серии, где с помощью подельников заражал ноутбуки оппонентов троянским вирусом и тем самым получал доступ к экрану компьютера. А потом по ходу игры против «жертвы» в онлайне, он просто видел чужие карты.

С 2008 по 2014 год Джепсен мошенническим способом играл в онлайне, во время игры вирус предоставил ему постоянный доступ к закрытым картам своего противника. В конце концов, другие игроки подали жалобу датским властям, а те в свою очередь начали расследование.

Также три подельника Джепсена, двое мужчин и женщина, признали, что они были вовлечены в установку вируса на компьютеры.

Копенгагенский городской суд приговорил покериста к 4 годам тюрьмы и штрафу в 3,5 миллионов евро. На данный момент неизвестно, есть ли Джепсена средства, чтобы оплатить штраф. Если он не сможет оплатить штраф, то его тюремный срок будет увеличен.

Отметим, что известный покерный профессионал Джейсон Кун на прошлой неделе опубликовал аналогичную историю. Играя на серии EPT, он вернулся в свою комнату и обнаружил, что на его компьютере больше не отображается экран пароля. Позже было обнаружено, что вредоносное ПО было установлено, и он позже потерял десятки тысяч долларов, играя в с оппонентом.

Справка: Джепсен – профессиональный покерный игрок известный в онлайне под ником «Zupp». Он был одним из самых сильных игроков в кеш-игры на самых высоких лимитах. В 2008 году в матче против другого покерного профессионала Тома Двана он побил рекорд самого большого в истории банка сыгранного за одну раздачу в онлайн-покера - 499 тысяч долларов (позже этот рекорд был неоднократно побит - ПН).