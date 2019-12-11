Россия могла купить право провести ЧМ-2018, - Минюст США

Министерство юстиции США допускает, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы обеспечить России право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Об этом свидетельствует отчет ведомства о вмешательстве России в президентские выборы 2016, передает Sky Sports.

В отчете Минюста также содержится информация от британского разведчика, по данным которого, российский олигарх вмешивался в процесс борьбы за право проведения чемпионата.

Страной для проведения ЧМ-2018 Россию выбрали в 2010 году. На тот момент ФИФА возглавлял Йозеф Блаттер. Британский разведчик предоставил информацию о разговоре президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина в 2011 году, в ходе которого глава правительства признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА.

В другом отчете разведчик приводит слова одного из кремлевских чиновников, который также признал вмешательство России в результаты голосования.

Следует отметить, что на сегодняшний день Йозеф Блаттер отбывает шестилетний запрет на деятельность, связанную с футболом.

Как сообщалось ранее, 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде и чемпионатах мира.