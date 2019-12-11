На Николаевщине рецидивисту, который ударил ножом в шею знакомого и грабил односельчан, дали 8,5 лет тюрьмы

Жителя Вознесенского района, который совершил покушение на убийство своего знакомого и разбойное нападение, суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В ходе судебного следствия установлено, что 9 августа в 18:00 в селе Яструбиново Вознесенского района злоумышленник зашел в гости к своему знакомому, и на почве личных неприязненных отношений, кухонным ножом нанес ему один удар в область шеи, однако довести свой умысел на причинение смерти потерпевшего не смог, поскольку последний бежал из своего дома.

После совершения покушения на убийство, злоумышленник, угрожая физической расправой, совершил разбойное нападение на товарища потерпевшего, который остался в комнате дома, завладев его имуществом.

Кроме того, обвиняемый совершил две кражи из домовладений жителей села Ястребиново денег в сумме 21,5 тысяч гривен, ювелирных изделий, планшета, мобильного телефона и других ценностей.

4 декабря 2019 приговором Вознесенского горрайонного суда злоумышленник признан виновным в совершении уголовных правонарушениях по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115, части 1 статьи 162, части 3 статьи 185, части 3 статьи 187 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев.

Напомним, как на Николаевщине арестовали рецидивиста, который жестоко пытал и убил соседа.