Жительница Южноукраинска хотела купить через интернет 300 ёлок и потеряла 7,5 тысяч гривен

В Южноукраинске 37-летняя женщина лишилась 7,5 тысяч гривен, которые внесла как предоплату при покупке через интернет.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

На одном из сайтов женщина нашла объявление о продаже ёлок, которое её заинтересовало. Связавшись по телефону с «продавцом», она сделала заказ на доставку 300 деревьев общей стоимостью 45 тысяч гривен, за что у нее попросили перевести на банковскую карточку предоплату – 7,5 тысяч гривен. Выполнив условие незнакомца, женщина стала ждать свой заказ. Но на следующий день ей позвонил «продавец» и сообщил о необходимости перевода оставшейся суммы, якобы он не может выписать товарно-транспортную накладную для отправки. Заподозрив что-то неладное, женщина попросила отменить её заказ и вернуть предоплату. Сразу после этого связь с «продавцом» прервалась.

А 59-летний мужчина рассказал полицейским, что ему на мобильный телефон позвонил незнакомец, который представился работником банка. Он сообщил, что якобы банковская карта мужчины заблокирована. Для ее разблокирования телефонный собеседник предложил мужчине ответить на вопросы, а через некоторое время житель Южноукраинска получил смс о снятии с его счета почти 2 тысяч гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве мошенница под предлогом «обряда очищения» выманила у пенсионерки 70 тысяч гривен.