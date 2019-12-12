В Южноукраинске неизвестные угнали фургон на еврономерах

В Южноукраинске неизвестные ночью 10 декабря угнали «Opel Vivaro».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

10 декабря около 07:30 в полицию обратился 36-летний житель Братского района и сообщил о том, что ночью со двора многоэтажного дома №9, расположенного по улице Мира в Южноукраинске, похитили его автомобиль «Opel Vivaro» белого цвета, государственный номерной знак JUU253, по бокам которого является наклейки с надписью «Окна Стеко».

Полицейские устанавливают местонахождение похищенного транспортного средства и причастных к преступлению лиц.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения преступления, или обладают информацией, которая может быть полезной для следствия, сообщить в Южноукраинское отделение полиции по адресу: г..Южноукраинск, ул. Спортивная, 3, или по телефонам (05136) 2-54-00, 067-518-6564 или 102», – говорится в сообщении.

Следователями начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 289 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, как в Вознесенске 14-летний подросток угнал семь автомобилей «Жигули».