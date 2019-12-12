Неизвестные связали сторожа Галициновского сельсовета и устроили там погром – они унесли 13 ноутбуков, которые вчера передали ОТГ

В четверг ночью, 12 декабря, неизвестные в масках ворвались в здание Галициновского сельсовета и устроили там погром.

Об этом сообщают «Новости-N».

Издание отмечает, что трое неизвестных в масках ночью взломали дверь в помещение. Там находилась только одна пожилая женщина, которая выполняла функции сторожа. Неизвестные связали женщину и устроили в здании погром: взломали двери практически во все кабинеты, перевернули мебель, разбросали документы и тому подобное.

«После этого налетчики ушли, сказав напоследок связанной женщине-сторожу: «Передавай привет сельскому голове», – говорится в сообщении

По предварительным данным, ничего украдено не было.

На место происшествия выезжал наряд полиции и следственно-оперативная группа Витовского отдела полиции.

Обновлено в 10:19. В ГУ Нацполиции области сообщили «Преступности.НЕТ», что трое нападавших забрали из сельсовета восемь пачек бумаги и 13 ноутбуков. При этом компьютерную технику в сельсовет передали вчера как спонсорскую помощь.

В полиции квалифицировали преступление по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).

Отметим, что сельским главой Галициновской ОТГ является Иван Назар.

Напомним, что летом 2018 года прокуратура Николаевской области направила в суд обвинительный акт в отношении Галициновского сельского главы, директора общества с ограниченной ответственностью и местного предпринимателя, которые завладели бюджетными средствами в сумме более 800 тысяч гривен.