По делу о закупках оборудования по завышенным ценам для АЭС Генпрокуратура нагрянула с обысками в «Энергоатом»

На государственном предприятии «Энергоатом» провели обыски по факту закупки оборудования для атомных электростанций по завышенным ценам.

Об этом сообщили на странице ГПУ в Facebook.

Также обыски прошли по местам работы и проживания чиновников госпредприятия, которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажа работ для некоторых АЭС по завышенным ценам.

«По версии следствия, в 2017-2018 годах отдельные коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 миллионов гривен, предварительно купив их у производителя по цене в четыре раза меньше. С целью искусственного завышения стоимости продукции были изготовлены псевдодоговора купли-продажи, бухгалтерская и налоговая отчетность, использована цепь предприятий «транзитеров», - объяснили в Генпрокуратуре.

Следствие устанавливает все детали преступления, применяются меры для возмещения убытка государству.

Отметим, 27 ноября Кабинет министров уволил президента «Энергоатома» Юрия Недашковского, который занимал эту должность с марта 2014 года.

До этого он также руководил "Энергоатомом" с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а потом еще раз с июня 2008 по август 2012 года.

Напомним, в феврале 2017 года антикоррупционная прокуратура и НАБУ задержали и сообщили о подозрении пяти лицам, которые организовали и реализовали схему завладения деньгами Южно-Украинской АЭС в сумме 10 миллионов 520 тысяч 800 гривен при проведении тендеров на закупку электротехнического оборудования.

Участники преступной схемы обеспечили победу в торгах подконтрольного им предприятия, которое поставило электрощитовое оборудование на Южно-Украинскую АЭС по завышенной цене, сформированной с помощью группы фиктивных предприятий Николаева.

Двое фигурантов дела оказались жителями Киева и трое – жителями Николаевской области, один из которых – инженер Южно-Украинской АЭС, а двое – николаевские предприниматели Дмитрий Лысенко и Леонид Гусев.

В январе 2018-го в деле о хищениях о подозрении объявили и самому экс-директору «Энергоатома» Виссариону Киму. Суд избрал ему залог в 1,76 миллиона.