Суд не смог приступить к рассмотрению дела о растратах в департаменте энергоэффективности мэрии Николаева – адвокат отказался от обвиняемого

В Центральном районном суде Николаева 12 декабря не смогли провести первое заседание по сути в деле о растрате средств департамента энергоэффективности Николаевского городского совета из-за отсутствия адвоката у заместителя директора этого департамента Андрея Слободяника.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В начале заседания огласили, что адвокат Андрея Слободяника Юрий Зинченко не явился в суд и не уведомил о причинах неявки.

Андрей Слободяник в связи с отсутствием адвоката попросил перенести заседание.

После этого председатель судейской коллегии Дмитрий Тишко сообщил, что адвокат Зинченко сообщил секретарю суда, что разорвал со Слободяником договор о предоставлении адвокатских услуг. На это замдиректора департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий ответил, что у него нет никакой информации по этому поводу.

Дмитрий Тишко разъяснил об обязательном участии защитника в судебном заседании и из-за отсутствия адвоката у Андрея Слободяника огласил перерыв.

Представитель мэрии и прокурор Судьи Оксана Мамаева, Дмитрий Тишко и Екатерина Лагода Адвокат Сергей Маркин и обвиняемые Андрей Слобояник и Владимир Дементьев

Андрей Слободяник после заседания отказался комментировать что-либо по этому обвинению по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и части 1 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины, отметив, что точку в этом деле должен поставить суд.

Напомним, что с февраля по май в департаменте постоянно велись обыски.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.

После этого заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук прокомментировал обыски, которые прошли 18 февраля в горсовете, рассказав о том, что именно искали оперативники.

Как известно, 11 мая директору департамента энергетики Андрею Слободянику сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в пользу третьих лиц. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).

Уже 24 мая, в здании Николаевского городского совета сотрудники Следственного управления ГУНП в николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры области снова проводили обыски. Помимо департамента энергоэффективности обыски проходили также в земельном управлении, управлении коммунального имущества и квартирном отделе. Работников вышеупомянутых структурных подразделений не допускают на рабочие места. В департаменте энергоэффективности данные действия назвали политзаказом.

Стоит отметить, что все это время под тщательной проверкой и наблюдением находились все тендера, которые проводил департамент.

31 июля 2019 года директор департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Вячеслав Булах уволился со своей должности.

22 августа прокуратура сообщила о подозрении в присвоении 750 тысяч гривен подрядчику – физическому лицу-предпринимателю, который разрабатывал схему теплоснабжения Николаева. По информации СБУ, ФЛП использовал при разработке этой документации рефераты из интернета. Общая сумма цены этой услуги составила 1,2 миллиона гривен.