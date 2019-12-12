Суд не смог приступить к рассмотрению дела о растратах в департаменте энергоэффективности мэрии Николаева – адвокат отказался от обвиняемого

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 8 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

В Центральном районном суде Николаева 12 декабря не смогли провести первое заседание по сути в деле о растрате средств департамента энергоэффективности Николаевского городского совета из-за отсутствия адвоката у заместителя директора этого департамента Андрея Слободяника.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В начале заседания огласили, что адвокат Андрея Слободяника Юрий Зинченко не явился в суд и не уведомил о причинах неявки.

Андрей Слободяник в связи с отсутствием адвоката попросил перенести заседание.

После этого председатель судейской коллегии Дмитрий Тишко сообщил, что адвокат Зинченко сообщил секретарю суда, что разорвал со Слободяником договор о предоставлении адвокатских услуг. На это замдиректора департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий ответил, что у него нет никакой информации по этому поводу.

Дмитрий Тишко разъяснил об обязательном участии защитника в судебном заседании и из-за отсутствия адвоката у Андрея Слободяника огласил перерыв.

Представитель мэрии и прокурор
Судьи Оксана Мамаева, Дмитрий Тишко и Екатерина Лагода
Адвокат Сергей Маркин и обвиняемые Андрей Слобояник и Владимир Дементьев

Андрей Слободяник после заседания отказался комментировать что-либо по этому обвинению по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и части 1 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины, отметив, что точку в этом деле должен поставить суд.

Напомним, что с февраля по май в департаменте постоянно велись обыски.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.

После этого заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук прокомментировал обыски, которые прошли 18 февраля в горсовете, рассказав о том, что именно искали оперативники.

Как известно, 11 мая директору департамента энергетики Андрею Слободянику сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в пользу третьих лиц. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).

Уже 24 мая, в здании Николаевского городского совета сотрудники Следственного управления ГУНП в николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры области снова проводили обыски. Помимо департамента энергоэффективности обыски проходили также в земельном управлении, управлении коммунального имущества и квартирном отделе. Работников вышеупомянутых структурных подразделений не допускают на рабочие места. В департаменте энергоэффективности данные действия назвали политзаказом.

Стоит отметить, что все это время под тщательной проверкой и наблюдением находились все тендера, которые проводил департамент.

31 июля 2019 года директор департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Вячеслав Булах уволился со своей должности.

22 августа прокуратура сообщила о подозрении в присвоении 750 тысяч гривен подрядчику – физическому лицу-предпринимателю, который разрабатывал схему теплоснабжения Николаева. По информации СБУ, ФЛП использовал при разработке этой документации рефераты из интернета. Общая сумма цены этой услуги составила 1,2 миллиона гривен.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность