Начальник николаевской налоговой предупредил предпринимателей о мошенниках, которые от его имени требуют деньги

Начальник Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев заявил, что мошенники от его имени рассылают сообщения, где просят перечислить на банковскую карту денежные средства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава николаевской ГНС отметил, что уже обратился в правоохранительые органы по данному факту.

«Дорогие друзья и уважаемые наши плательщики! Прошу вас будьте бдительны и внимательны! Снова от моего имени жулики звонят предпринимателям и просят перечислить деньги на карточки под различными предлогами. В правоохранительные органы и нашу службу безопасности сообщил, еще раз прошу будьте бдительны!» – написал Прокофьев.

Напомним, что ранее николаевская ГФС предупредила предпринимателей, чтобы те не доверяли аферистам, которые выдают себя за налоговиков.