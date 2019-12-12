Замглавы Нацбанка Рожкова заявила, что начала получать СМС с угрозами: «Застрахуй дом и здоровье»

Первый заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова начала получать СМС с угрозами.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Вчера в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом», - написала Рожкова.

«Застрахуй дом и здоровье. Увези детей. Мы идем, с***», - говорилось в СМС.

Рожкова добавила, что считает эти угрозы вполне реальными. В последние несколько дней из-за постоянных протестов ей удается выезжать из дому только на полицейском автомобиле.

«Террор, к сожалению, продолжается. Но если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас «откатить» реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается», - написала Рожкова.

Напомним, 30 августа, экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте сгоревшего дома Гонтаревой полиция нашла зажигательную ракету.

Отметим, Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа. 15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена почтой, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа. При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала. 27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.