Полиция задержала фигурантов дела об убийстве Шеремета, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!» – написал Аваков.

Он также отметил, что в деле об убийстве Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения.

«Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования», - добавил министр.

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15:50 По словам нардепа Владимира Арьева, подозрение предъявляют музыканту и военному Андрею Антоненко. Он также является автором гимна Сил специальных операций.

В Facebook Антоненко подтвердил, что подозрение в убийстве Шеремета предъявляют ему. Также он сообщил, что правоохранители проведут у него обыск.

Напомним, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля «Subaru» в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. По информации на время Генпрокурора Луценко, в авто была заложена взрывчатка. Тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование смерти известного журналиста Павла Шеремета является для нее делом чести, а Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство. Несмотря на это, более трех лет в деле об убийстве Павла Шеремета не было серьезного продвижения.