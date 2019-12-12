В Николаеве суд отпустил под круглосуточный домашний арест парня, который зарезал бездомного

В четверг, 12 декабря, Ленинский районный суд Николаева избрал меру пресечения 20-летнему парню, подозреваемому в нанесении тяжких телесных повреждений бездомному, от которых тот скончался.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, ночью 5 декабря между домами №70 и №72 по проспекту Мира нашли тело убитого мужчины. 10 декабря парня, подозреваемого в этом преступлении, задержали и сообщили ему о подозрении.

По версии следствия, у подозреваемого на почве личных неприязненных отношений возникла ссора с этим мужчиной без определенного места жительства. Нападавший нанес ему три удара ножом, которые привели к колото-резаным ранениям бедра с повреждением бедренной вены и артерии, что повлекло смерть пострадавшего в результате острой кровопотери. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»). Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.

В своем ходатайстве следователь просил суд о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Прокурор поддержал ходатайство следователя.

Подозреваемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Рассмотрев ходатайство следователя, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать жилье круглосуточно, и возложить на него ряд обязательств, в частности, являться по каждому требованию к следователю и прокурору.