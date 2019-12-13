В Италии садовник случайно нашел украденную картину стоимостью 60 миллионов

В итальянском городе Пьяченца садовник счищал плющ со стены в галерее Риччи Одди и случайно нашел картину австрийского художника Густава Климта «Портрет женщины», украденную 22 года назад из этой же галереи.

Об этом сообщает «Сноб».

Стоимость картины оценивается в 60 миллионов евро. Она лежала завернутой в мешок в тайнике. Полотно передали полиции. Следователи предполагают, что похитители хотели вернуться и забрать произведение искусства, когда спадет ажиотаж в СМИ, но почему-то этого не сделали.

Картину украли 22 февраля 1997 года из галереи современного искусства Риччи Одди, когда там шла подготовка к выставке Климта. «Портрет женщины» должен был занять центральное место в экспозиции. Климт написал эту картину в 1916-17 годах одной из последних. «Портрет женщины» был нанесен поверх другого полотна художника, которое никто не видел с 1912 года.

Первоначально на холсте была изображена девушка из Вены, которая внезапно умерла, когда работа была уже готова. Узнав о ее смерти, Климт сильно переживал и в итоге написал другую картину поверх портрета девушки.

Напомним, что ранее во Франции картину художника Чимабуэ, найденную на кухне пенсионерки, продали на аукционе за 24 миллиона евро.