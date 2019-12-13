Голливудский продюсер Вайнштейн намерен выплатить еще $25 миллионов женщинам, заявившим о его домогательствах

Скандальный продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного мирового соглашения с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает «Новое время».

Чтобы избежать уголовной ответственности, Вайнштейн выплатит $25 миллионов женщинам, которые подали иск в суд. Стоит отметить, что эта договоренность предусматривает, что Вайнштейну не нужно будет признавать свою вину. Сообщается, что эта сумма будет распределена между более чем 30 актрисами и бывшими сотрудницами студии The Weinstein Company, которые обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. При этом выплату компенсации покроют страховые компании, обслуживающие компанию продюсера.

Юристы также отметили, что мировое соглашение пока не было подписано и утверждено судом, однако уже получило предварительное одобрение от заинтересованных сторон.

Напомним, с октября 2017 года около 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В их числе оказались и знаменитые актрисы, включая Гвинет Пэлтроу и Уму Турман. Продюсер был арестован, но позднее выпущен под залог. В январе Вайнштейн должен был предстать перед судом в Нью-Йорке.

В мае 2019 года сообщалось, что Вайнштейн компенсирует $44 миллиона женщинам, обвинившим его в домогательствах.