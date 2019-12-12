На Харьковщине у супружеской пары полиция изъяла почти тонну наркотической смеси

На Харьковщине у супругов изъяли примерно 800 килограммов маковых семян и маковой соломки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Как отмечается, криминальным бизнесом занимались супруги из Красноградщины. Злоумышленники наладили сбыт наркотических средств с особым размахом. Полицейские Харьковщины документировали противоправную деятельность наркосбытчиков в течение 2018-2019 годов. Жители города Краснограда – 38-летний мужчина и его 38-летняя жена, расфасовывали наркотики и сбывали наркозависимым лицам посредством почтовых отправлений по всей территории Украины.

Во время проведения 5 санкционированных обысков по месту проживания супругов в частном домовладении полицейские изъяли 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломы весом около 800 кг, 79 бутылок растворителя, промышленные весы, полимерные пакеты, несколько десятков сим-карт, банковские карты, бумажные накладные по 2019 год с указанием клиентуры и цифровые носители информации. Приблизительная стоимость изъятых наркотиков на «черном» рынке составляет около 500 000 гривен. Точный вес содержимого маковой соломки будет установлен после проведения экспертного исследования.

Сейчас решается вопрос о задержании указанных лиц и объявления им о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее полиция разоблачила крупный наркосиндикат, организованный депутатом ОТГ