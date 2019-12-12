Российский пропагандистский канал утверждает, что президент Украины Зеленский дал ему интервью

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Анонс беседы с журналистом ВГТРК был показан 12 декабря в эфире телеканала Россия-24.

Об этом сообщают «Украинские новости».

- Главное, что мы все начали общаться, - сказал украинский президент Зеленский в беседе с журналистом ВГТРК на саммите в нормандском формате.

Полная версия интервью будет показана в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Напомним, ранее российский телеканал ТНТ снял с эфира украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский.