В Николаеве задержали подозреваемого в изнасиловании мальчика

В Николаеве 12 декабря полиция задержала 31-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии относительно 6-летнего мальчика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 19:00 о преступлении в полицию Заводского района сообщили родители ребенка. Известно, что они пришли в гости к семье злоумышленника, вместе отдыхали, а в это время злоумышленник, который имеет определенные расстройства здоровья, забрал шестилетнего мальчика из поля зрения взрослых и совершил с ним действия интимного характера.

Ребенок все рассказал родителям, а те вызвали полицию. Злоумышленник ушел, его вскоре разыскали по месту работы – он работает неподалеку охранником на стройке.

Следователи задержали мужчину, ему инкриминируют часть 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины («Сексуальное насилие»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается расследование, в ходе которого выяснят все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее в Николаеве пенсионера обвинили в том, что он изнасиловал свою сводную пятилетнюю внучку.