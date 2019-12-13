Полиция провела обыски еще у двоих фигурантов по делу об убийстве Шеремета

Национальная полиция по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета провела обыски в квартире волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых.

Об этом сообщает Евгения Акастелова в Facebook.

По словам экс-народного депутата Игоря Мосийчука, Евгений Акастелов является другом волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве Шеремета.

«У меня дома полиция, будет обыск», - написал Акастелов ночью 13 декабря.

Акастелов был «сотником» во времена Майдана, руководил обороной на улице Институтской.

Напомним, 12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутсвовало руководство МВД. А также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

Напомним, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля «Subaru» в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. По информации на время Генпрокурора Луценко, в авто была заложена взрывчатка. Тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование смерти известного журналиста Павла Шеремета является для нее делом чести, а Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство. Несмотря на это, более трех лет в деле об убийстве Павла Шеремета не было серьезного продвижения.