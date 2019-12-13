В Ленинском райсуде Николаева не осталось судей для рассмотрения дела Багирянца – производство должны передать в другой суд

В Ленинском районном суде Николаева после отводов не осталось судей, которые могут рассматривать уголовное производство относительно Герасима Багирянца, расстрелявшего семейную пару возле этого суда.

Об этом свидетельствует соответствующий отчет об автоматическом распределении.

Как известно, 11 декабря адвокаты обвиняемого подали отвод коллегии судей в составе Олега Кирильчука, Надежды Румянцевой и Игоря Коваленко, а уголовное производство передали в аппарат суда для замены судей.

В отчете о невозможности распределения дела между судьями указано, что в суде уже нет судей, которые могли бы рассматривать это уголовное производство.

Согласно статье 34 Уголовно-процессуального кодекса, производство теперь должны передать в апелляционный суд, который должен выбрать территориально ближайший суд, где возможно назначить необходимый для рассмотрения дела состав суда.

Стоить отметить, что мера пресечения у Багирянца действует до 23 декабря этого года.

Как известно, днем 30 января в Николаеве возле Ленинского районного суда, который расположен в здании бизнес-центра «Космос Плаза» произошло двойное убийство – семейную пару расстреляли из охотничьего самозарядного ружья. Позже стало известно, Багирянц был должен убитым 2,5 миллиона гривен. Он занял у семейства Беловых из Одессы эту сумму денег, а в качестве залога предоставил два жилых дома. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям и еще одно женщине. Из-за этого Михаил Белов обратился в суд, который выиграл. Также выяснилось, что Герасим Багирянц и супруги Беловы были дальними родственниками.

1 февраля Центральный райсуд избрал Багирянцу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

24 октября обвинительный акт по делу об убийстве двух человек возле здания Ленинсикого райсуда передали в этот же суд.

Отметим, что 25 октября в суде прошло подготовительное заседание. Двое судей, Губницкий и Кирильчук, подали тогда самоотвод.

Судья Губницкий подал заявление о самоотводе в этом деле, поскольку сразу после преступления как судья-спикер давал комментарии СМИ, где хоть и не называл Багирянца преступником, но говорил о совершении такого убийства. А Кирильчук после выстрелов видел человека с ружьем и вызвал полицию, а также описал правоохранителям подробно человека, который был с оружием. При этом адвокат не возражал против того, чтобы они состояли в коллегии. В итоге тогда Кирильчука суд оставил в коллегии, а Губницкого заменила судья Надежда Румянцева.