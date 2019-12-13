Во Львове полицейский вымогал у студентов 4 тысячи долларов за закрытие дела о хулиганстве

Во Львове следователи ГБР задержали оперуполномоченного одного из отделов полиции и его брата во время получения ими 4000 долларов США неправомерной выгоды от студентов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, полицейский в сговоре со своим родным братом, требовали от студентов-участников драки оплатить 4 тысячи долларов США неправомерной выгоды за непривлечение их к уголовной ответственности за хулиганство.

В случае отказа предоставить деньги, полицейский угрожал студентам исключением из учебных заведений и тюремным сроком.

Произошло задержание оперативника и его брата в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения ими неправомерной выгоды.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области. Оперативное сопровождение - Управление СБУ во Львовской области.

Производство квалифицировали как принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовный кодекс Украины)

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.