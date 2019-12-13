Апелляционный суд подтвердил вину директора НАБУ Сытника в админнарушении, когда он не задекларировал элитный отдых

Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу об элитном отдыхе главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Соответствующее решение судья огласил в пятницу, 13 декабря.

– Суд решил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу Артема Сытника и оставить в силе решение суда первой инстанции о вине Сытника в совершении админнарушения, - заявил судья.

Как пишет «Деловая столица», на заседании Артем Сытник рассказал, что отдыхал на элитной базе отдыха в Ровенской области в общей сложности четыре раза. Он также уточнил, что отдыхал он не один, а с друзьями - в общей сложности, гостей было восемь человек.

Кроме того, по словам Сытника, счет за отдых они поделили за восьмерых. В то же время, прокурор утверждает, что свидетели Парух и Сидоренко, которые отдыхали вместе с Сытником, заявили, что при расчете они не присутствовали и денег с них никто не брал.

Также он обвинил главного свидетеля обвинения Надейко в том, что ему заплатили за то, чтобы он наклеветал на Сытника и обвинил его в коррупции.

Как известно, в сентябре 2019 года Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» Ровенской области пять раз.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что «за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными».

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.