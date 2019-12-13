В Днепре задержали чиновницу, которая требовала $3 тысячи от местного жителя за возможность получить социальное жилье

В Днепре в четверг, 12 декабря, оперативники управления стратегических расследований Национальной полиции совместно с местной прокуратурой №3 задержали замдиректора коммунального предприятия городского совета, которая непосредственно организовала преступную схему.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области.

Во время проведения мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления работники УСР разоблачили чиновницу, которая наладила коррупционный механизм получения социального жилья на территории города. На основании собранных материалов прокуратура открыла уголовное производство.

Так, за решение жилищных вопросов заместитель директора коммунального предприятия городского совета требовала «вознаграждение». 3 тысячи долларов неправомерной выгоды должен был отдать гражданин, чтобы воспользоваться своим законным правом на получение социального жилья. Однако только при условии уплаты определенной суммы у него появится возможность получить жилье.

12 декабря оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Национальной полиции за процессуального руководства местной прокуратуры задержали чиновницу в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины во время получения взятки. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 29 октября николаевскому адвокату Глеба Михайлову вручили подозрение. Следствие установило, что он использовал заведомо поддельные постановления районных судов о признании права собственности на квартиры граждан другими лицами. В дальнейшем нотариус перерегистрировал жилье на третьих лиц, которое затем было реализовано. Общая стоимость квартир составляет более 600 тысяч гривен.

Позже во время расследования был выявлен еще один эпизод аналогичного преступления. Михайлов использовал заведомо поддельные документы - договор купли-продажи и решение одного из судов города Николаева о признании права собственности на квартиру гражданина другими лицами. В дальнейшем нотариус перерегистрировал жилье на третьих лиц, которое затем было реализовано. Общая стоимость квартиры составляет почти 400 тысяч гривен.

Напомним, как губернатор Николаевщины Алексей Савченко после обращения прокурора области Тараса Дунаса выделил из областного бюджета 2,5 миллионов гривен на покупку квартир для пятерых сотрудников прокуратуры.