ГБР сообщило о подозрении бывшему и.о. главы правления «Банк Михайловский» - ему вменяют хищение 870 миллионов гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО «Банк Михайловский», который подозревается в хищении более 870 млн гривен.

Об этом сообщает первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

По словам Варченко, руководитель банка под видом кредитов вывел из банка 870,1 млн гривен.

«По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму более 870,1 миллиона гривен. То есть, в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой урон государству, а именно - Фонда гарантирования вкладов физических лиц», - сообщила Варченко.

Отметим, банкротство банка «Михайловский» стало одним из самых громких на украинском финансовом рынке. Вкладчики до сих пор устраивают в Киеве целую серию акций протеста, и 15 ноября 2016 года ВРУ поддержала законопроект, регламентирующий принципы защиты обманутых вкладчиков банков.

Напомним, 11-12 ноября 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 миллиардов гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк». При этом расследование начали еще при Генпрокуроре Юрии Луценко, но его закрыли после передачи им производства в полицию.

А после задержания экс-чиновников НБУ владелец «VAB Банка» Бахматюк обратился к Президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что готов постепенно вернуть 8 миллиардов гривен долгов.

В САП сообщали, что в 2014 году бенефициар «VAB Банка» Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили. Писарук в суде отрицал обвинения и говорил, что действовал в рамках закона. 15 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.