«Спектр «услуг» поражает»: За одни сутки по Львову на разных взятках задержали четырех полицейских

Во Львове за короткий промежуток времени на взятках задержали четырех полицейских, которые за деньги предлагали «решить» ряд проблем.

Об этом в Facebook сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко.

38-летнего майора областного управления полиции задержали после получения трех тысяч евро за содействие в изготовлении документов, освобождающих заявителя от прохождения срочной военной службы.

«Инспектор по особым поручениям отдела профессионального обучения управления кадрового обеспечения совместно с должностным лицом районного военного комиссариата наладили механизм получения неправомерной выгоды от призывников. За несколько тысяч евро они «признавали» мужчин непригодными к службе», – добавили об этом преступлении в СБУ, отметив, что продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности его сообщника.

Еще на одной взятке погорел 36-летний старший оперуполномоченный одного из отделов полиции Львова и его родственник, которые, по версии следствия, за непривлечение к уголовной ответственности участника драки требовали у мужчины четыре тысячи долларов США.

В ГБР пояснили, что речь шла о «продаже» дела по статье хулиганство относительно студентов.

А третья взятка в 300 долларов США передавалась 32-летнему участковому инспектору и 43-летнему начальнику отделения Франковского отдела полиции. За эти деньги полицейские якобы обещали не привлекать к административной ответственности гражданина, который совершил домашнее насилие и сопротивлялся работникам полиции.