В Херсоне спецназ задержал за вымогательство депутата облсовета – в 90-х годах он был в одной банде с «главой Крыма» Аксеновым

Полиция задержала депутата Херсонского областного совета за вымогательство более 200 тысяч гривен «долга». Он вместе с сообщниками организовали «схему» дополнительного заработка - «выбивания» несуществующих долгов из сотрудников собственного предприятия.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Полицейские провели комплекс следственно-оперативных мероприятий для документирования преступной группы, деятельность которой непосредственно контролировал депутат Херсонского областного совета. Также в ДСР отметили, что в 90-х годах он был членом организованной преступной группы «Сэйлем», которая долгое время работала на территории полуострова и специализировалась на совершении особо тяжких преступлений.

Как установили полицейские, депутат вместе со своим родственником, привлекая других лиц, организовали «схему» дополнительного заработка - «выбивания» несуществующих долгов из сотрудников собственного предприятия. В случае отказа, пользуясь связями в криминальной среде, они угрожали «должникам» физической расправой.

Именно таким образом фигуранты решили заработать на очередном наемному работнике. Сначала требовали от гражданина возвращения якобы 170 тысяч гривен, а в дальнейшем увеличили эту сумму до 214 тысяч. Кроме того, для погашения части «долга» злоумышленники незаконно завладели двумя автомобилями потерпевшего.

В четверг, 12 декабря, оперативники управления стратегических расследований в Херсонской области Нацполиции, следователи полиции в АР Крым и города Севастополя под процессуальном руководством прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД и роты особого назначения областного полиции задержали фигурантов во время получения ими 100 тысяч гривен.

Справка:

ОПГ «Сэйлем» — одна из самых известных преступных групп Крыма.

Была сформирована в 1988 году в Симферополе из кооператива «Ай-Петри». Название группировки было заимствовано у популярных в 1990-е годы сигарет «Salem».

Основателями были Олег «Жираф» Слатвинский и Евгений «Жид» Хавич. В 1991—1992 развязалась крупная война с ОПГ Башмаки, с тех пор эти две ОПГ – непримиримые враги. Вторая волна войны началась в 1995 году после перехода интересов на Южный Берег Крыма (ЮБК). В данный момент высокий процент руководящего ядра составляют евреи и армяне, располагающие обширными, в том числе преступными связями за пределами Крыма, в частности в Израиле, Армении, Нагорном Карабахе.

ОПГ «Сэйлем» считалась самой богатой ОПГ Крыма, она имела наиболее обширные связи в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Со временем даже была создана «сейлемовская» Партия экономического возрождения (лидером которой стал Вячеслав Шевьев), в эту партию входили видные сейлемовцы, также директора крупных предприятий и бизнесмены.

В милицейских оперативных базах середины 1990-х годов в качестве одного из участников ОПГ «Сейлем» проходил Сергей Аксёнов по кличке «Гоблин». Эту версию широко растиражировали ряд СМИ. Кроме оперативных материалов, эту же информацию озвучили в интервью местной коммунистической газете российский адвокат Николай Полозов и крымский политик Леонид Грач, указав на то, что по его данным, Аксёнова заметил и «подобрал» В. Джарты, который и был фактическим создателем партии «Русское единство» в Крыму.

Ряд участников ОПГ после событий весны 2014 года перебазировались в Киев, но при этом сохранили за собой свои активы и недвижимость на Крымском полуострове и по-прежнему получают дивиденды от своего бизнеса, теперь уже имеющего российскую регистрацию.

В октябре 2006 года постоянный представитель Президента Украины в АРК Геннадий Москаль вспоминал: «Я прибыл в Крым в 1997 году… Вся крымская общественность знает, кто тогда руководил Крымом, и что расставляли кадры Шевьев, Данелян и Воронков («Воронок»)…».

Базой ОПГ считался ресторан «Сейлем». В лучшие времена количество боевиков группировки составляло около 1000 человек, этой ОПГ инкриминировано около 50 резонансных убийств. «Сейлемовские» в 1992 году вступили в конфликт с достаточно влиятельной на то время этнической ОПГ «Греки», в результате чего последняя была разгромлена.