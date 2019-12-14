Экс-президента Киргизии обвиняют в убийстве начальника местного спецназа

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве начальника службы спецназа Усена Ниязбекова.

Об этом сообщает сайт «Клооп».

Как заявил глава МВД, выстрел, от которого погиб Ниязбеков, был сделан из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Начальник «Альфы» погиб 7 августа во время штурма дома Атамбаева в селе Кой-Таш – он получил пулевое ранение в грудь.

Депутат парламента Шайназаров заявил, что ответственность за события в Кой-Таше «целиком и полностью лежит» на Атамбаеве и его сторонниках.

- Атамбаев и его сторонники пытались дискредитировать государственную власть и готовили массовые беспорядки. Ответственность за события 7 и 8 августа в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, планировавших вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и последующий насильственный захват власти, - заявил он.

На заседании члены парламента поручили правительству и правоохранительным органам изучить факты из заключения госкомиссии.