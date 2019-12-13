В Волынской области депутат одного из местных советов проник в дом соседей и изнасиловал 15-летнюю девочку

На Волыни депутату одного из местных советов вручили подозрение в проникновении на территорию чужого домовладения и растлении ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

По данным правоохранителей, в начале августа депутат проник в дом своих соседей, когда их не было дома. Затем с применением физической силы совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Депутату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Херсоне спецназ задержал за вымогательство депутата облсовета – в 90-х годах он был в одной банде с «главой Крыма» Аксеновым.