Минэнерго обвинило пятерых нардепов в попытке протолкнуть закон, который ухудшит ситуацию с возобновляемой энергетикой

Затягивание необходимых законодательных изменений в сфере возобновляемой энергетики приведет в 2020 году к ряду последствий, в том числе и негативных. А группа депутатов, вопреки позиции Минэнерго, предлагает свой законопроект, который приведет к росту цены на электроэнергию.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Главным стимулом для развития возобновляемой энергетики (ВЭ) в Украине до сих пор были привлекательные «зеленые» тарифы. В 2018 году после резкого падения стоимости солнечных панелей и другого оборудования для строительства ВЭ в мире в Украине эксперты и народные депутаты настаивали на срочном уменьшении «зеленого» тарифа с 1 июля 2019 года. Однако рассмотрение необходимых законодательных изменений в Верховной Раде Украины затягивалось. Как следствие:

- «зеленые» аукционы (по продаже электроэнергии – ПН) заработают только с 2020 года; - только за последний год по завышенному тарифу введено в эксплуатацию более 2,5 ГВт «зеленых» мощностей (в основном солнечных, по самому высокому тарифу в Европе – 15 евроцентов); - в 2020 году потребители должны заплатить за возобновляемую энергетику более 42 миллиарда гривен; - весной придется значительно ограничивать работу дешевой атомной генерации; - «зеленую» генерацию придется балансировать тепловыми электростанциями, что значительно увеличит выбросы вредных веществ и парниковых газов в атмосферу; - возможность дефолта по выплатам инвесторам в возобновляемую энергетику.

Все эти факторы приведут к увеличению стоимости электрической энергии для конечных потребителей. Снижение активности крупных потребителей при неблагоприятных условиях на внешних рынках приведет к дальнейшему существенному уменьшению потребления электрической энергии.

«В этих условиях неконтролируемое увеличение объемов сложно прогнозируемой дорогой генерации является экономически и технически необоснованным», - полагают в министерстве.

По результатам обсуждений наработали комплексный пакет мер, направленный на стабилизацию ситуации, разработали законопроект, который планировалось зарегистрировать и принять в начале следующего года.

«Некоторые народные депутаты Украины и часть рынка ВЭ не поддержали компромиссные предложения Минэнерго и решили попытаться сохранить текущую ситуацию, предложив законодательные меры, которые не решат проблему, а лишь приведут к ее эскалации. Речь идет о проекте Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики №2543», - заявили в министерстве.

Результатом принятия такого законопроекта, по мнению ведомства, станет необоснованное повышение тарифов для конечных потребителей, а также негативные последствия для экономики Украины или невозможность выполнения обязательств перед инвесторами в возобновляемую энергетику.

«Это не только создаст проблемы на энергетическом рынке, но и прекратит развитие возобновляемой энергетики в Украине на долгие годы… По мнению Минэнерго, позиция, предложенная в законопроекте, не только не решает вышеописанную проблему, а будет иметь негативные последствия для всего сектора ВЭ, поскольку не направлена ​​на обеспечение его устойчивости. В связи с этим Минэнерго призывает народных депутатов не поддерживать законопроект №2543, поскольку он противоречит стратегии и целям развития энергетического сектора», - говорится в заявлении.

Авторами этого законопроекта являются народные депутаты от «Слуги народа» Людмила Буймистер, Дмитрий Наталуха, Леся Василенко из «Голоса», внефракционный Максим Ефимов и Сергей Тарута из «Батьквіщини».

Напомним, ранее сообщалось, что китайская корпорация из-за рейдерской атаки на её электростанцию на Николаевщине могла потерять 110 миллионов евро. Как известно, 1 марта сотрудники СБУ и полиции пришли с обыском на солнечную электростанцию фирмы «Восход Солар» в Березанке, которая принадлежит китайской госкорпорации CNBM. В компании заявили, что уголовное производство против них – это попытка криминализировать хозяйственный спор между «Восход Солар» в пользу «ФК «Веста». Также сообщалось, что китайская госкорпорация не будет инвестировать в Украину из-за рейдерства их СЭС на Николаевщине с помощью СБУ. Китайская корпорация просила президента Украины Зеленского защитить их электростанцию на Николаевщине от украинских рейдеров.