В Николаеве столкнулись «Volkwagen» и «Audi» – это привело к пробке на Центральном проспекте и улице Карпенко

В Николаеве вечером 13 декабря из-за ДТП возникла огромная пробка на улице Генерала Карпенко и проспекте Центральном.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Причиной пробки стало ДТП на пересечении улиц Карпенко и Мореходной.

Столкнулись автомобили «Volkwagen» и «Audi». Как сообщили работающие на месте происшествия сотрудники патрульной полиции, водитель «Volkwagen» ехал по улице Карпенко в сторону «Надежды», а водитель «Audi» выезжал с Мореходной и не предоставил ему преимущество.

В результате ДТП никто не пострадал, но серьезно повреждены оба автомобиля.

Из-за ДТП пробка растянулась до остановки Водопроводная на проспекте. Движение очень осложнено. Часть транспорта объезжает её по тротуару, даже маршрутки и троллейбус.

Обновлено в 20:30. Проезд по улице Генерала Карпенко обеспечили, одну из машин убрали.

Напомним, что ранее на Николаевщине в ДТП попала «Tesla».