В Николаеве столкнулись «Volkwagen» и «Audi» – это привело к пробке на Центральном проспекте и улице Карпенко

В Николаеве вечером 13 декабря из-за ДТП возникла огромная пробка на улице Генерала Карпенко и проспекте Центральном.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Причиной пробки стало ДТП на пересечении улиц Карпенко и Мореходной.
Столкнулись автомобили «Volkwagen» и «Audi». Как сообщили работающие на месте происшествия сотрудники патрульной полиции, водитель «Volkwagen» ехал по улице Карпенко в сторону «Надежды», а водитель «Audi» выезжал с Мореходной и не предоставил ему преимущество.
В результате ДТП никто не пострадал, но серьезно повреждены оба автомобиля.
Из-за ДТП пробка растянулась до остановки Водопроводная на проспекте. Движение очень осложнено. Часть транспорта объезжает её по тротуару, даже маршрутки и троллейбус.
Обновлено в 20:30. Проезд по улице Генерала Карпенко обеспечили, одну из машин убрали.
Напомним, что ранее на Николаевщине в ДТП попала «Tesla».