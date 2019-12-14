Киллеру, застрелившего ребенка депутата облсовета в Киеве, обещали 21 тысячу долларов, – Аваков

Андрею Лавреге, который застрелил 3-летнего ребенка депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева центре Киева, пообещали 21 тысячу долларов США.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире «Свобода слова Савика Шустера».

Как известно, 1 декабря в центре Киева открыли огонь по автомобилю «Range Rover», который принадлежит депутату Киевского областного совета, бизнесмену Вячеславу Соболеву. На момент случившегося в машине находился его трехлетний сын. От полученных травм он умер. 2 декабря по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека. Позже выяснилось, что киллер, который расстрелял автомобиль депутата и убил его трехлетнего сына, служил в «Правом секторе» и имеет награду от Порошенко.

– Ему [киллеру- ред.] пообещали тысячу долларов, а если выполнит – еще двадцать, – заявил Аваков.

По его словам, ветераны АТО также причастны к ряду резонансных убийств: российского политика Дениса Вороненкова, активистки Екатерины Гандзюк и волонтера Виталия Олешко.

– Если ветеран войны молодой парень, снайпер, стреляет, как наемный киллер, убивает 3-летнего ребенка. Это – факт. Да, он орденоносец, он герой войны. Но мы должны на это реагировать, – считает министр МВД.

Напомним, что 4 декабря Шевченковский районный суд Киева избирал меру пресечения подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева в виде содержания под стражей.

Также добавим, что Вячеслав Соболев заявил, что его заказали шесть человек, два из которых – судьи. Кроме того он рассказал о причастности к преступлению экс-нардепа от БПП Александра Грановского. Последний отрицал это и заявил, что готов по этой теме пройти полиграф.