На Киевщине вооруженную ОПГ застали во время нападения на дом бизнесмена – бандиты открыли стрельбу по спецназу

В Киевской области полиция со спецназом после перестрелки задержала банду, которая намеревалась ограбить дом предпринимателя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполици в Житомирской области.

Около 19:00 13 декабря в селе Киево-Святошинского района подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя с целью завладения его имуществом. Нападавшие имели при себе оружие, лицо скрывали под балаклавами, а одеты были в специальные тактические костюмы.

После разоблачения на месте преступления разбойники открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты. Но бойцы КОРД задержали всех подозреваемых, операция прошла без жертв.

- Полицейские ГУНП Житомирщины в ходе следственно-розыскных мероприятий зафиксировали действия указанной группировки в течение определенного периода, поскольку у нас есть основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Совершение ими очередного разбоя было фактически прекращено нашими сотрудниками. Над разоблачением этой группы работали практически все наши подразделения: криминальная полиция, следователи, эксперты, кинологи, спецподразделения, - сообщил начальник полиции Житомирщины Сергей Крупей.

Четверо задержанных – безработные, ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Самому старшему - 43 года, а самым молодым - по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности.

Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых.

Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 187 («Разбой»), части 3 статьи 186 («Грабеж»), части 3 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 («Задержание уполномоченным должностным лицом») Криминально-процессуального кодекса Украины.

Законодательством Украины за указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как на Киевщине по подозрению в разбое задержали банду грузин – двое из них оказались бывшими высокопоставленными сотрудниками МВД Грузии.