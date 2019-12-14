Полиция прошлась по незаконным точкам продажи алкоголя в Центральном районе Николаева – самогонщиков заставили вылить свой товар

14 декабря сотрудники Управления превентивной деятельности и участковые офицеры полиции Центрального отделения проверили заведения торговли и точки сбыта алкогольных напитков домашнего производства в Центральном районе Николаева.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Особое внимание полицейские уделили тем местам, где ранее уже изымали самогон, а продавцов привлекали к административной ответственности. Проверкой бывших точек по улице Спасской повторных правонарушений не выявлено.

Торговлю самодельной водкой полицейские зафиксировали по улице 68-ми Десантников и Потемкинской. В отношении правонарушителей составили три админпротокола по статье 176 КУоАП («Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки»), что влечет за собой наложение штрафа от трех до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Также к ответственности привлечен и клиент. Согласно санкции статьи 177 КУоАП («Приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашней выработки)», он должен заплатить штраф от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Участковые уничтожили 9 литров самогона, и провели работу с гражданами по недопущению торговли алкогольными напитками домашнего производства в дальнейшем.

Напомним, как в Николаеве закрыли точку по продаже самогона, которую горвласть дала женщине в аренду под торговлю продуктами.