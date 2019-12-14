«Ядерное оружие отойдет на второй план»: В СНБО заявили о необходимости развития возможности противостоять киберпреступлениям

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сферу кибербезопасности ключевой составляющей национальной безопасности Украины.

Об этом он заявил во время встречи с делегацией сотрудников Сената США, передает пресс-служба Совета Национальной безопасности и обороны Украины.

«В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план», - сказал он, добавив, что в глобализированном мире, где войны все больше становятся гибридными, защита информации и устройств для работы с ней является крайне важным, поскольку для киберпреступлений не существует границ.

В этом контексте секретарь СНБО Украины сообщил о работе над обновленной Стратегией кибербезопасности, и отметил, что в Аппарате СНБО Украины продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) в соответствии с современными вызовами, главной задачей которого определено, в частности, прогнозирование и выявление потенциальных и реальных киберугроз, а также обеспечение СНБО Украины аналитическими материалами.

Данилов также подчеркнул, что Президент Украины Владимир Зеленский уделяет много внимания вопросам кибербезопасности, и по итогам заседания СНБО Украины 7 декабря принят ряд решений в этой сфере.

Заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк подробно проинформировал о задачах НКЦК, отметив, что в нем будут работать мощные специалисты. По его словам, НКЦК будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран-партнеров.

Демедюк также подчеркнул важность совершенствования законодательной базы, регламентирующей работу субъектов киберзащиты. В свою очередь, члены американской делегации отметили, что Украина дает отпор кибератакам.

Сотрудники Сената США отметили созвучна поддержке Украины в Конгрессе и Сенате, свидетельством чего, в частности, является выделение 300 миллионов долларов военной помощи, а также введение санкций в отношении российской энергетики.

Стороны отметили, что кибератаки является «огромными вызовами» для Украины и США, обменялись опытом их предупреждения и локализации, и акцентировали важность и перспективность двустороннего сотрудничества в сфере противодействия киберинцидентам.

Стороны обменялись мнениями относительно ситуации безопасности в Украине и мире. Секретарь СНБО Украины также сообщил об итогах переговоров в Нормандском формате и мер, котрые приняла Украину к подготовке саммита. Члены делегации высоко оценили шаги Президента Украины Владимира Зеленского, направленные на достижение мира на Востоке Украины, а также акцентировали его вклад в освобождении моряков и политзаключенных.

Напомним, как в Великобритании заявили, что страна находится в состоянии «холодной войны» из-за кибератак России.