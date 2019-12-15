В России отчим «для воспитания» ставил ребенка коленями на гречку – крупа вросла ему в кожу

В российском городе Омске отчим в «воспитательных целях» заставлял своего малолетнего пасынка стоять на коленях на гречке и снимал это на видео.

Об этом сообщает «Варламов.ру».

8-летнему ребенку гречка вросла в колени после того, как отчим Сергей Казаков заставлял его стоять на ней на коленях по девять часов. Все издевательства мужчина записывал на видео. Казаков ставил ребенка на гречку, включал запись видео для контроля и уходил. Об издевательствах стало известно после того, как однажды мальчик сбежал к соседям, которые вызвали полицию. Впоследствии видео с издевательствами нашли следователи, изъявившие у Казакова компьютер.

По данным следствия, мужчина с апреля по май 2019 года за незначительную провинность наказывал. Из-за несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки — не менее шести раз ставил своего ребенка на длительное время, от получаса до 9 часов, коленями на гречневую крупу, от чего мальчик испытывал физические и нравственные страдания. Мать мальчика была в курсе событий, но не вмешивалась в ситуацию. В ходе следствия также было установлено, что обвиняемые неоднократно наносили побои ребенку.

Против Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы, матери ребенка возбуждены уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК.

Мужчина сейчас находится под стражей, женщина — под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы.

У ребенка был поставлен диагноз детской городской клинической больницей № 3 белково-энергетическая недостаточность. Ребенка долгое время не кормили, также кормили в полном несоответствии с нормами питания.

Мальчику была проведена операция детским хирургом по ревизии ран, то есть удалению струпьев гречки. Оперативное вмешательство проводили под общим наркозом, что говорит о серьезности травм. После операции мальчик 20 дней проходил реабилитацию.

В данный момент ребенок поправился, его раны уже практически зажили.

Напомним, как николаевец добивался признания, заставляя ребенка стоять на коленях на соли 10 часов и получил за это два года условно.