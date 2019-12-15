Жителя Николаевщины судили за то, что загнал в свой сарай соседских курей – наказали штрафом в 850 гривен

Жителя Николаевской области суд приговорил к 850 гривнам штрафа за кражу соседских курей.

Об этом свидетельствует приговор Веселиновского районного суда Николаевской области.

Как установил суд, 19 сентября мужчина увидел во дворе соседа шесть курей и петуха. Он загнал птиц в свое хозяйственное помещение, а потом распорядился на свое усмотрение.

Во время досудебного расследования соседи примирились и обвиняемый выплатил потерпевшему соседу 720 гривен материального ущерба.

Кроме того, стороны данного соглашения согласовали между собой, что подозреваемый понесет наказание по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража») в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

В итоге суд утвердил это соглашение, признав мужчину виновным в краже и назначив оговоренное наказание.

Напомним, как на Николаевщине вор из-за кражи двух гусей загремел в тюрьму на 3,5 года.