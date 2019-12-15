На Одесчине в лесополосе обнаружили пакеты с человеческими останками

В центре Одесской области в Беляевском районе в лесополосе обнаружили пакеты с человеческими останками.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Мешок обнаружен 13 декабря в лесополосе, в районе административного здания железнодорожной станции Выгода.

По словам местного жителя, который и сообщил о трагической находке, пакеты были зарыты в почву на глубину менее полуметра.

Тело пролежало в земле долгое время и установить пол и примерный возраст человека первичным осмотром установить не удалось. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления пола, возраста и причин смерти.

Пока правоохранители начали расследования по статье «Умышленное убийство».

Напомним, как в Николаеве 14 июля в урне на платформе междугороднего автовокзала нашли пакет, в котором находился труп младенца. А в Черновцах обнаружили чемодан с телом маленького мальчика, завернутого в одеяло.