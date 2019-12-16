На Одесчине суд приговорил к условному сроку мужчину, который использовал запрещенную коммунистическую символику в День победы

Измаильский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя за использование запрещенной коммунистической символики.

Об этом сообщил Бессарабия ИНФОРМ.

Инцидент произошел 9 мая. Около 2-х часов мужчина колесил по городу с запрещенной символикой, пока его не поймали полицейские. Уже в октябре мужчина признал свою вину и подписал соглашение о признании вины.

Он прикрепил к заднему колесу своего велосипеда флаг с символикой СССР и надписью «Отечественная война».

Отмечается, что за флаг правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.4361 Уголовного кодекса Украины.

Суд счел, что данный флаг согласно ст. 1 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» является символикой коммунистического тоталитарного режима.

Стороны пришли к соглашению и учитывая признание вины суд избрал наказанием условный год без конфискации имущества. Кроме того, он заплатит 14 130 гривен за процессуальные растраты.

Напомним, ранее в Кривом Роге суд вынес мужчине приговор за использование коммунистической символики