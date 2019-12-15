В Одессе из офиса частной компании неизвестные вынесли сейф с миллионом гривен

В Одессе из офиса частной компании по продаже сантехники дерзкие воры вынесли сейф, в котором было около миллиона гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ограбление произошло в субботу, 14 декабря. Неустановленные лица проникли в офис фирмы по продаже сантехники и вынесли сейф с деньгами на общую сумму более миллиона гривен.

В сообщении также говорится, что по данному факту начато досудебное расследование (ст. 185 УК Украины "Кража").

Напомним, ранее воры украли из отделения банка в Николаеве сейф без денег.