В Николаеве суд перенес апелляцию на арест участника смертельной ДТП с участием «Lexus» и такси – материалы дела еще не пришли

Николаевский апелляционный суд в понедельник, 16 декабря, планировал рассмотреть жалобу на меру пресечения для водителя «Lexus» Виктора Лобанова, подозреваемого в совершении смертельного столкновения с такси.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 7 декабря на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси Юрий Мавродиев и его пассажир Александр Санько погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и девушка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» 21-летний Виктор Лобанов. Хозяин машины попросил парня сесть за руль, потому что сам выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

9 декабря глава Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун арестовала водителя автомобиля «Lexus» Виктора Лобанова на два месяца без права на внесение залога.

Позже в полиции рассказали, что Лобанов все еще находится в больнице под круглосуточной охраной полиции, поскольку медики считают, что его содержание под стражей сейчас невозможно из-за состояния его здоровья. Лобанов болен сахарным диабетом. Следственный изолятор 13 декабря отказался принимать Лобанова, поскольку в санчасти не могут обеспечить его содержание.

Хронология событий:

09:37 Коллегия судей перенесла рассмотрение апелляционной жалобы на арест подозреваемого на 20 декабря в связи с тем, что в суд еще не пришли материалы производства. Обе стороны процесса считают, что при таком не возможно рассмотреть апелляцию и выступили за то, чтобы заседание перенести.

Адвокаты подозреваемого Коллегия судей апелляционного суда Прокурор и представители потерпевших

09:33 Самого Виктора Лобанова на заседании не доставляли.

09:32. Апелляционную жалобу адвоката Лобанова рассмотрит коллегия судей в составе Оксаны Куценко, Елены Фарионовой и Натальи Чебановой-Губаревой.

09:24 Под зданием суда уже собрались несколько автомобилей такси.