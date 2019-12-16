В Киеве пьяный прохожий напал на патрульных, которые приехали утихомирить собачницу, натравившую на людей питбуля

В воскресенье, 15 декабря, в Деснянском районе Киева женщина натравила на девушку, с которой у неё возник конфликт, питбуля. На прибывших на вызов патрульных напал пьяный прохожий.

Об этом сообщает Информатор.

На улице Закревского около 21:00 между двумя девушками произошёл конфликт. Девушка по имени Юлия вышла на улицу с тремя собаками и встретила другую собачницу, которая выгуливала спаниеля и питбуля. Женщину что-то возмутило и она стала оскорблять девушку, а после натравила на нее бойцовского пса без намордника.

Юлия начала с криками звонить в полицию и своему супругу, который таксовал неподалеку. Мужчина приехал к дому и стал новой целью женщины, направившей питбуля уже на него. Пес пытался запрыгнуть в окно автомобиля и поцарапал когтями двери.

На место прибыл экипаж патрульной полиции и конфликт вроде бы начал угасать. В это время проходящий мимо пьяный мужчина решил выяснить, кто и почему ругается на его районе и лично найти и наказать виновных. Нашел он их, почему-то, среди полицейских. В ходе потасовки он разбил нагрудную камеру девушке-патрульной, вынудив правоохранителей использовать спецсредства. Вскоре он оказался в наручниках, с покраснением у глаз и песком во рту.

По адресу прибыли дополнительные экипажи полиции и активисты ГО «Автопатруль Майдан». Прохожий осознал вину, но свое поведение внятно объяснить не смог. На женщину, которая натравила пса на людей, составили админпротокол по статье 154 КУпАП («Нарушение правил содержания собак»). Дебошира доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные застрелили бойцовскую собаку, которую пьяный хозяин натравил на людей.