Путем «закладок»: в квартире Антина Мухарского провели обыск в рамках дела о торговле наркотиками

В пятницу, 13 декабря украинский музыкант и волонтер Антин Мухарский заявил об обыске квартиры, которую он сдает в аренду. Оказалось, что это связано с делом о торговле наркотиками.

Об этом сообщает «NikLife».

После того, как в квартире Мухарского провели обыск он написал гневный пост в соцсети, где обратился к Министру внутренних дел Арсену Авакову. Так как за день до инцидента правоохранители задержали музыканта Андрея Антоненко, волонтера и детского врача Юлию Кузьменко и контрактницу Яну Дугарь по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета, обыск в квартире Антина также по умолчанию связали с этим расследованием. Как оказалось, это жилище Мухарский сдавал в аренду.

Однако, Нацполиция опубликовала разъяснение, в котором заявила, что полицейские проводили обыск в рамках расследования наркоторговли.

«Следственные действия в квартире Антина Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета. Установлено, что группа лиц организовала Интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем «закладок». При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве», - сказано в сообщении.

Отметим, что Мухарский назвал задержание своих товарищей шоу и циничной акцией по дискредитации волонтерского движения и ветеранов АТО.

Напомним, что 12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. По версии следствия, Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

13 декабря суд отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Юлию Кузьменко - взял под стражу. После полуночи, ночью 14 декабря, суд арестовал главного подозреваемого в деле - Андрея Антоненко.