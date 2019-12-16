В Николаеве начали судить военнослужащего, обвиняемого в разбойных нападениях на женщин

В Центральном районном суде Николаева приняли к рассмотрению обвинительный акт относительно военнослужащего 406-й отдельной артиллерийской бригады Владимира Романчука, которого обвиняют в серии разбойных нападений на женщин.

Об этом шла речь в ходе заседания под председательством судьи Екатерины Лагоды, которое состоялось в понедельник, 16 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 22 июля полиция задержала его задержала. Выяснилось, что он был ранее судим. По версии следствия, в перерывах между службой он занимался разбоем – в балаклаве подъезжал к жертве на мопеде и, угрожая пистолетом, отбирал у женщин имущество, а потом возвращался в часть.

Согласно обвинительному акту, который зачитал прокурор, военнослужащему вменяют три разбойных нападения на женщин.

Одна из потерпевших рассказала, как в ночь с 13 на 14 мая она возвращалась домой из супермаркета АТБ, что на 3-й Слободской, через парк 61-го коммунара. Женщина вышла на Адмиральскую, прошла мимо гостиницы «Ингул», когда подошла к своей калитке, то начала доставать из сумки ключи, подсвечивая при этом телефоном. В какой-то момент женщина увидела незнакомого ей мужчину – тот приложил ей к виску предмет, похожий на пистолет и, угрожая, начал требовать у нее телефон. Как рассказывает потерпевшая, она растерялась, злоумышленник забрал телефон, начал выхватывать из рук сумку и быстрым шагом ушел с награбленным. Также она отметила, что увидела на правой руке подозреваемого татуировку в виде креста.

Как утверждает женщина, при нападении обвиняемый толкнул ее, от чего она упала и получила гематому. Но к медикам не обращалась и не снимала побои.

Спустя несколько дней после преступления она увидела сюжет по телевизору о мужчине, которого задержали за разбойные нападения, в котором узнала обвиняемого, и обратилась в полицию, чтобы написать заявление о преступлении.

Также в заседании стало известно, что он ранее судим – по данным реестра судебных решений, ему дали один год условно за то, что он самовольно покинул расположение воинской части. Помимо этого, в Корабельном райсуде Николаева рассматривается производство относительно военнослужащего также по разбою.

После того, как была заслушана одна из потерпевших и определен порядок исследования доказательств сторон процесса, суд объявил перерыв в заседании.

Ранее сообщалось, что защита обвиняемого заявляла о том, что сотрудники полиции применяли к военнослужащему физическое насилие, чтобы он дал показания.