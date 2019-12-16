«Для фонда важно оставаться вне политического спора», – министр культуры объяснил увольнение Марины Порошенко

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский просил отправить Марину Порошенко в отставку с должности главы наблюдательного совета Украинского культурного фонда из-за ее политизированности.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Как известно, ранее Марина Порошенко упрекнула Офис Президента в своей отставке с этой должности и заявила, что это сделали из-за ее фамилии.

«На прошлой неделе я обратился в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко на посту главы наблюдательного совета. Убежден, что для государственного учреждения, такого как УКФ, важно оставаться вне политического спора и исключить политизированность позиции председателя наблюдательного совета», – написал Бородянский.

Также он отметил, что новый глава УКФ будет избран на заседании Наблюдательного совета в январе 2020 года.

Напомним, что Министр культуры Украины Евгений Нищук назначил Марину Порошенко председателем Украинского культурного фонда 19 января 2018 года.