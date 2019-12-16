Смертельное ДТП в Николаеве: Водителя «Lexus» все-таки поместили в СИЗО

Валерий Лобанов (фото с заседания Центрального райсуда от 9 декабря) В понедельник, 16 декабря, во исполнение решения Центрального районного суда Николаева, которым арестовали 21-летнего водителя автомобиля «Lexus», подозреваемого в совершении смертельного ДТП, поместили в Николаевский следственный изолятор.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Ранее состояние подозреваемого не позволяло ему обходиться без медицинской помощи стационарно. 13 декабря по результатам медосмотра СИЗО отказало в его пребывании там. К этому времени, в связи с состоянием здоровья, он содержался в спецпалате лечебного учреждения под круглосуточным наблюдением полицейских.

Как известно, 7 декабря на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси Юрий Мавродиев и его пассажир Александр Санько погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и девушка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» 21-летний Виктор Лобанов. Хозяин машины попросил парня сесть за руль, потому что сам выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

9 декабря глава Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун арестовала водителя автомобиля «Lexus» Виктора Лобанова на два месяца без права на внесение залога.

Позже в полиции рассказали, что Лобанов все еще находится в больнице под круглосуточной охраной полиции, поскольку медики считают, что его содержание под стражей сейчас невозможно из-за состояния его здоровья. Лобанов болен сахарным диабетом. Следственный изолятор 13 декабря отказался принимать Лобанова, поскольку в санчасти не могут обеспечить его содержание.